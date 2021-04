WhatsApp, come messaggiare senza risultare online: svolta per gli utenti

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco per messaggiare senza risultare online. Andiamo a vedere come applicare il trick in due semplici passaggi.

Sono diversi i trucchi presenti su WhatsApp e nelle ultime ore diversi utenti hanno scoperto come messaggiare senza essere online. Infatti sono sempre attivi i forum alla ricerca di trucchetti per rendere più piacevole l’esperienza all’interno dell’applicazione. Stando agli utenti esistono due modi per messaggiare senza risultare online, andiamo quindi a scoprire quali sono.

POTREBBE INTERESSARTI >>> iPhone 13 Mini potrebbe diventare realtà: Apple valuta l’idea

WhatsApp è pronta ad avviare la sua rivoluzione per recuperare gli utenti persi dall’inizio dell’anno. Infatti i vari passi falsi dell’app di messaggistica hanno favorito la crescita delle rivali del settore come Telegram e Signal. Infatti mentre la prima ha superato i 500 milioni di download, la seconda ha festeggiato i suoi primi 50 milioni di utenti, ricevendo anche l’endorsment dell’Unione Europea, ma soprattutto del miliardario Elon Musk.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, addio ai lunghi messaggi vocali: c’è una super novità

Adesso l’obiettivo di WhatsApp è snellire anche la versione Web di WhatsApp. A lanciare la bomba ci ha pensato il portale specializzato WABetaInfo, che grazie ai suoi tester su iOS e Android permetterà di accedere sul web a WhatsApp Web Beta. Proprio navigando sul sito si è scoperta la volontà degli sviluppatori di usufruire del servizio web dell’applicazione di messaggistica, senza che sia necessario avere il cellulare connesso a internet.

@WhatsApp will offer a WhatsApp Web Beta program for iOS and Android beta users, in order to use WhatsApp Web without having to keep your phone connected to the Internet!

Follow @WABetaInfo to discover when WhatsApp will open the beta program!

Details: https://t.co/jvq4kF2mzF pic.twitter.com/IXaUrflm2E

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 19, 2021