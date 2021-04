Uomini e Donne, momento delicatissimo per Gemma Galgani: che caos!

Caos per Gemma Galgani durante la registrazione di nuove puntate di Uomini e Donne, un momento molto delicato per la dama

Sabato 24 e domenica 25 aprile Maria De Filippi ed il suo staff hanno registrato nuove puntate di Uomini e Donne in programma per le prossime settimane. Durante le due giornate di riprese, ovviamente, in mezzo al caos c’è stata la dama torinese Gemma Galgani.

Tutte le anticipazioni sono state riportate da Il Vicolo delle News che parla, in primis, del rapporto di Gemma ed Antonio. Sembrerebbe, infatti, che lei abbia lasciato il numero di telefono al cavaliere per potersi sentire, tuttavia lui aveva già precisato che avrebbe voluto soltanto un’amicizia dalla storica dama torinese del programma. Come facilmente immaginabile, Gemma ne rimane molto delusa.

Uomini e Donne, Gemma Galgani torna a scontrarsi con Tina Cipollari

Più volte Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari sono state ai ferri corti ed in maniera anche piuttosto accesa e vistosa. Dopo un periodo di pausa dal dating show, Tina torna in TV ed ancora una volta si scontra con la dama torinese. Gemma, è convinta – e sconfortata – del fatto che ogni uomo che le si avvicina si allontana anche a causa degli attacchi continui che riceve da parte dell’opinionista.

Stando alle anticipazioni Gemma, una volta entrata in studio, si è seduta di fronte ad Aldo con il quale ha guardato la puntata di Amici di Maria De Filippi tra abbracci e carezze. Tuttavia, il cavaliere ritiene che non sia il caso di continuare la frequentazione e Gemma si lascia andare alle lacrime estremamente dispiaciuta dall’accaduto.