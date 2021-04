I tantissimi fan di Uomini e Donne hanno notato un dettaglio che ha portato tutti a supporre una gravidanza. Sarà realmente così?

L’ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta potrebbe essere incinta per la seconda volta. In questi giorni l’ex naufraga ha lasciato Milano insieme al suo compagno Pietro Tartaglione, per una fuga rilassante e romantica a Bormio, alle terme.

In alcune foto postate nelle stories Instagram di Tartaglione, Rosa Perrotta indossa un braccialetto anti-nausea durante la colazione. Un braccialetto indossato e mostrato solo qualche mese fa anche da Belen Rodriguez, in attesa della seconda figlia che nascerà all’inizio dell’estate. Sarà lo stesso per Rosa?

Uomini e Donne, l’indizio non sfugge ai fan: bimbo in arrivo?

I primi mesi di una gravidanza, com’è risaputo, sono caratterizzati da nausee mattutine e così quel braccialetto indossato da Rosa Perrotta la foto mentre entra in piscina sfoggiando un costume intero floreale dal quale si intravede un pancino sospetto, ha portato molti fan a presupporre l’arrivo per la seconda volta della cicogna.

La coppia nata a Uomini e Donne non ha mai nascosto la voglia di allargare la famiglia dopo la nascita del piccolo Domenico, chiamato così in onore del padre di Pietro.