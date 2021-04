Royal Family, nuovo terremoto in arrivo: accadrà quest’estate

Una nuova rottura potrebbe arrivare quest’estate, al centro delle polemiche della Royal Family ci sono ancora una volta Harry e Meghan

Il principe Harry e Meghan Markle stanno per portare altro scompiglio alla Royal Family. Nonostante sembrava esser calato il sereno al termine di un lungo colloquio di Harry con il fratello William ed il padre, c’è un dettaglio che a molti è sfuggito. Per quest’estate, infatti, è attesa una nuova edizione aggiornata della biografia della coppia reale, Finding Freedom.

La prima edizione della biografia ha già creato un terremoto infinito tra la Royal Family con confessioni molto vicine alla coppia reale, accuse, e molti particolari – fin troppo intimi – della famiglia. Anche i nuovi capitoli si prospettano ugualmente curiosi ed interessanti, con in aggiunta le scene inedite dell’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey.

Royal Family, l’apparente serenità: Harry è rimasto in Inghilterra

A seguito del funerale del nonno Philip ed in vista del compleanno della Regina Elizabeth, il Principe Harry è rimasto in Inghilterra. Stare da solo con la Royal Family sembrava aver fatto tornare il sereno, con una lunga chiacchierata con William ed il padre Carlo. Meghan Markle, infatti, non è partita per lo stato avanzato della gravidanza e la conseguente pericolosità del lungo volo dagli Stati Uniti.

Possibile si trattasse soltanto di una momentanea tregua? A quanto pare, nei mesi più caldi dell’anno la guerriglia dovrebbe riprendere piede con la pubblicazione di nuovi capitoli e l’edizione aggiornata della biografia di Harry e Meghan. Un nuovo colpo basso alla Regina Elizabeth giunta al suo 95° anno d’età.