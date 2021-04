Royal Family, clamorosa decisione del principe Carlo: lo farà a breve

Nuova clamorosa decisione all’interno della Royal Family. Infatti la novità riguarda proprio il principe Carlo, che a breve avrà un incontro importante.

Le novità non finiscono mai per la Royal Family, con il Principe Carlo pronto ad un incontro importantissimo non solo per la Gran Bretagna. Da sempre legato al tema dell’ambiente, il principe britannico, a breve, inconterà il presidente degli Usa Joe Biden. Entrambi, infatti, hanno a cuore l’ecologia e gli investimenti sulle energie rinnovabili. Proprio Carlo è convinto che con Biden riuscirà a tracciare un piano per salvare il mondo.

Così il principe vuole discutere con il presidente americano del suo programma ‘Terra Carta‘. L’iniziativa fu lanciata lo scorso gennaio e propone di unire le forze di industrie, governi, filantropia e tecnologia per salvare il mondo con atti concreti. Inoltre quando Carlo sarà negli Usa, con molte probabilità Harry e Meghan saranno in compagnia del loro secondo figlio. Così è probabile anche che il principe del Galles farà un salto in California per far visita alla coppia.

Royal Family, il principe Carlo incontrerà Biden: “Pronto a salvare il mondo”

Uno degli esperti della Royal Family ha spiegato senza mezzi termini: “Carlo andrà in America per salvare il mondo“. Ma si rischia che il viaggio per il nostro pianeta venga oscurato proprio dalle notizie di Gossip. Negli ultimi mesi, infatti, si sono accentuati i rapporti travagliati tra la Famiglia Reale ed i duchi di Sussex. Ma sull’incontro con Harry e Meghan non ci sono certezze.

Infatti all’interno della Famiglia Reale affermano: “Carlo viaggerà per lavoro. Avrà un programma serrato, finanziato dai contribuenti britannici. Il suo lavoro consisterà nel volare a Washington, incontrare Biden, tornare a Londra“. Per molti questa dichiarazione potrebbe essere solo un modo per sviare il probabile incontro in California. C’è quindi tantissima curiosità, con Harry che da Oprah ha affermato che da mesi non risponde alle chiamate del padre, specialmente dopo che ha abbandonato il Regno Unito.