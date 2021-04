Monete rare, questa da un centesimo vale un’incredibile cifra a tre zeri

Anche i ‘bronzini’ da un centesimo rientrano nel mercato delle monete rare. Ce n’è una che vale una fortuna

Il mondo del collezionismo non è più una sorpresa. Sono tantissime le “categorie” ad appassionare persone di ogni angolo del mondo, disposte a spendere una fortuna pur di portarsi a casa alcuni cimeli storici. Pezzi che – per un motivo o per un altro – sono arrivati a valere cifre astronomiche e non adatte alle tasche di tutti.

Oggi vi parliamo delle monete rare, tra i mercati più ricchi e fiorenti insieme a quello dei francobolli. Non bisogna per forza tornare a secoli fa o a monete introvabili per parlare di grosse cifre. C’è infatti una moneta da un centesimo che è stata venduta su Ebay ad un incredibile prezzo a tre zeri. Guardare per credere.

Monete rare, 1000 euro per un pezzo da un centesimo

1000 euro per portarsi a casa una moneta da un centesimo: è tutto vero! Il mondo del collezionismo è fatto anche di questo, e non è più una sorpresa. Ci sono particolari monete rare che, per errori in fase di produzione o per una particolare storia legata al conio, raggiungono valori da capogiro. Oggi vi parliamo di questo pezzo con un ramoscello di quercia, coniato in Germania nel 2002. Nello stato tedesco, le monete con questa raffigurazione riprendono i Pfenning.

A livello simbolico, inoltre, la quercia rappresenta la giustizia e le due piccole ghiande sull’ultima foglia stanno a significare longevità, potenza, maestà e solidità. Per questa particolare caratteristica e conformazione, la moneta in questione è stata messa in asta su Ebay all’incredibile cifra di 1000 euro.