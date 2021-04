Meteo, anticiclone e caldo imminente: domenica soleggiata sull’Italia

Netto miglioramento meteo per tutta l’Italia in questa domenica, con l’arrivo dell’anticiclone. Il sole e le alte temperature invaderanno la penisola.

Questa domenica presenterà la svolta della penisola dal punto di vista meteo, con il paese che sarà invasa dall’anticiclone africano. Immediatamente le temperature si alzeranno su tutta l’Italia, compreso il Sud Italia in netta difficoltà in questa settimana. Avremo quindi i primi segnali di primavera, con il termometro che toccherà addirittura i 24 gradi in alcuni angoli del paese. Ma ci saranno zone in cui l’alta pressione sarà più evidente.

Sono diversi le zone in cui le temperature risulteranno alte, infatti a godere di questi valori troveremo molte aree del Val Padana, specialmente in parte dell’Emilia, le zone interne del Centro in particolare la Toscana e tratti della Sardegna. Di conseguenza, tra le città più calde durante la giornata di oggi troviamo Bologna, Ferrara, Firenze. Ma su tutta l’Italia le temperature si stabiliranno sui 21°, andiamo quindi a vedere cosa succede sulla penisola.

Meteo, anticiclone su tutta la penisola: tregua durante questa domenica

Questa domenica, quindi, avremo il primo assolo dell’anticiclone sul meteo italiano. Infatti la penisola vivrà 24 ore di grande stabilità, con valori termici in aumento e sola pronto a ricoprire gran parte del Sud Italia. Almeno durante questo ultimo giorno della settimana, le piogge abbandoneranno la penisola, lasciando spazio al bel tempo. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia si manterranno stabili le condizioni di bel tempo, come apparso durante tutto l’arco della settimana. Una situazione che non presenterà variazioni con cieli poco o parzialmente nuvolosi per velature in transito. Questa situazione sarà evidenziata specialmente durante le ore pomeridiane. Le temperature risulteranno in maggiore aumento con massime dai 20 ai 25 gradi, leggermente inferiori in Liguria.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia ci sarà bel tempo, salve qualche velatura innocua in transito sul settore. Inoltre sull’Appennino avremo ancora qualche innocuo cumulo sulle cime più alte. Le temperature risulteranno anche qui in rialzo, con massime pronte ad oscillare dai 19 ai 24 gradi, mentre risulteranno leggermente minori sulle zone costiere.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo condizioni di bel tempo stabili e ben soleggiate. Un vero e proprio cambio di tendenza grazie alla presenza dell’anticiclone che si espanderà sull’intero settore. Inoltre nel pomeriggio avremo cumuli sui rilievi, ma non ci saranno insidie. Le temperature risulteranno in netto rialzo, con valori massimi che andranno dai 18 ai 23 gradi.