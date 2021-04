Maria De Filippi, annuncio stratosferico: mondo della tv senza parole!

Maria De Filippi si riconferma al primo posto. Il sesto appuntamento con il serale di Amici 20 ha ottenuto risultati stratosferici

Boom di ascolti per il serale di “Amici 20” che nella serata di ieri, sabato 24 aprile, ha superato i dati della scorsa settimana. La sesta puntata del talent show è stata super seguita dal pubblico del piccolo schermo superando i dati dei 5 appuntamenti precedenti.

L’amatissima Maria De Filippi ha dunque tenuto incolati alla Tv con il serale di Amici, 5.831 telespettatori, pari al 27,9% di share. Risultati, come dicevamo, che hanno superato i precedenti confermando l’appuntamento di ieri il più seguito in assoluto. La scorsa settimana “Amici” è stato visto da 5.784.000 telespettatori con uno share del 27,6%.

La De Filippi ha raggiunto risultati stratosferici con il sesto appuntamento con il serale di Amici 20

Il serale del talent show condotto dall’amatissima Maria De Filippi, “Amici 20”, sta ottenendo ottimi ascolti di settimana in settimana. Nella serata di ieri, sabato 24 aprile, il sesto appuntamento ha totalizzato ascolti mai visti prima in questa edizione nonostante le ultime anticipazioni girate sul web prima della messa in onda.

Dopo il ballottaggio con Samuele e Deddy a lasciare definitivamente il programma ieri sera è stato Raffaele Renda. A comunicargli l’eliminazione è stata come di consueto la De Filippi. Questa ultima ha incoraggiato il cantante complimentandosi con lui per il suo atteggiamento sempre educato. Con l’eliminazione di Raffaele, sono 8 i concorrenti rimasti ancora in gara.

Quanto agli altri programma in onda ieri sera, “Amici 20” sull’ammiraglia Mediaset ha superato La Cattura di Zagaria su Rai Uno (2.938.000 spettatori pari al 13,8% di share), Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta (1.377.000 spettatori pari al 5,9% di Share), Rete4 Don Camillo Monsignore… Ma non Troppo (1.324.000 spettatori pari al 5,5% di Share), Italia 1 Dragon Trainer – Il Mondo Nascosto (1.127.000 spettatori pari al 4,4% di Share).