Fortnite, ufficiale l’evento di Neymar: quando e dove vedere il trailer

Ora è ufficiale l’evento di lancio della skin di Neymar su Fortnite. Ecco l’ora e la data di uscita del trailer

Continuano le collaborazioni di Fortnite. Il battle royale numero uno al mondo è conosciuto, oltre che per i numerosi aggiornamenti in-game, anche per le sue partnership con brand di livello e personaggi dello spettacolo. Vi abbiamo parlato ormai qualche settimana fa del nuovo super evento con protagonista il fuoriclasse del PSG Neymar Jr.

Dopo tante indiscrezioni e rumors, finalmente è arrivata l’ufficialità. Epic Games non solo ha annunciato l’arrivo imminente dell’evento, ma ha anche messo su YouTube un countdown per seguire in anteprima mondiale il teaser. Ecco quando e dove è possibile seguire la presentazione completa del nuovo evento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, come messaggiare senza risultare online: svolta per gli utenti

Fortnite, quando e dove vedere il trailer dell’evento di Neymar

Manca sempre meno all’evento ufficiale di Fortnite dedicato al fuoriclasse brasiliano Neymar Jr. I primi indizi sono comparsi in rete lo scorso mese, e ci ha pensato Epic Games a confermare tutte le indiscrezioni e a lanciare il teaser ufficiale dedicato a ciò che succederà nei prossimi giorni. Abbiamo anche la data nella quale sbarcherà la skin dell’ex Barcellona sul battle royale: 27 aprile 2021.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Apple annuncia Podcast Subscriptions: come funziona e quanto costa

Almeno stando alle immagini uscite fino ad ora, pare che il giocatore farà la sua comparsa non nelle sue sembianze “classiche”, ma in una versione da supereroe felino con artigli: una sorta di Black Panter colorato. Ancora da capire se il personaggio avrà anche delle abilità uniche ed esclusive. Detto questo, oggi domenica 25 aprile alle ore 18 verrà lanciato il teaser ufficiale sul canale YouTube di Epic Games.