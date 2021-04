Fiorentina-Juventus 1-1: voti, highlights e tabellino, Pirlo frena

Fiorentina-Juventus 1-1: voti, highlights e tabellino della partita al ‘Franchi’. Un tempo per parte ma alla fine gode solo Iachini

Fiorentina-Juventus 1-1: continuità, questa è la parola magica che alla squadra di Pirlo è sempre mancata in stagione e al conferma arriva anche dal ‘Franchi’.

Il primo tempo juventino? Tutto già visto e già vissuto più volte in questa stagione: squadra slegata, pressing nemmeno accennato, palloni che davanti arrivano con il contagocce. Riesce gioco facile quindi alla Fiorentina che blocca le (poche) fonti di gioco bianconere e può fare la sua partita.

Szczesny è decisivo in uscita su Vlahovic, poi è benedetto dal palo dopo una conclusione di Pulgar dai 20 metri deviata da Bonucci sulla quale avrebbe potuto fare zero. ma è battuto poco prima della mezz’ora quado la palla balla sul braccio di Rabiot e per Massa dopo attenta visione al Var è rigore. Il serbo sceglie di calciarlo come un dolce e il suo cucchiaio è vincente.

Unico squillo juventino, la combinazione perfetta tra Dybala e Bentancur che libera Ramsey da solo ma l’inglese spreca tutto. Troppo brutta la Juve anche per Pirlo che infatti cambia subito e cambia bene. Meno di 40 secondi e Morata indovina l’angolo con la generosa complicità di Dragowski.

E lì comincia una partita diversa, totalmente ribaltata nonostante Cristiano Ronaldo voglia giocarne una sua personale che serve a nulla. Gli altri cambi non producono nulla e finisce così, con un risultato che accontenta solo Iachini. Nell’altra gara del pomeriggio, Inter-Verona 1-0 (Darmian al 76′) e scudetto più vicino.

Fiorentina-Juventus: voti, highlights e tabellino

MARCATORI: 29′ rig. Vlahovic (F), 46′ Morata (J)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 5.5; Milenkovic 6, Pezzella 6.5, Caceres 6; Venuti 6 (46′ M. Quarta 6), Amrabat 6,5, Pulgar, 6 Castrovilli 6 (84′ Eysseric), Igor 6 (72′ Biraghi); Ribery 6.5 (72′ Kouamé), Vlahovic 7. All. Iachini 6.5

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6.5; De Ligt 6, Bonucci 5.5 (46′ Kulusevski 5.5), Chiellini 6; Cuadrado 7, Ramsey 5 (69′ McKennie 6), Bentancur 7, Rabiot 5.5, Alex Sandro 6; Dybala 5 (46′ Morata 6.5), Ronaldo 4.5. All. Pirlo 6.5

NOTE: ammoniti De Ligt (J), Caceres (F), Biraghi (F)

