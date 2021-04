Tanta delusione da parte dei fans di Fedez che nelle ultime ore si sono imbattuti in una brutta sorpresa: il canale streaming del rapper è stato bannato

Come in molti hanno notato nelle ultime ore, la piattaforma di Jeff Bezos ha chiuso il canale del rapper e presentatore di LOL, Fedez. Coloro che hanno provato ad aprire la pagina si sono imbattuti in questo messaggio: “Peccato. A meno che tu non abbia una macchina del tempo, questo contenuto non è disponibile“.

L’influencer e marito dell’imprenditrice Chiara Ferragni era solito collegarsi dalla ‘tana del boomer’ dove si intratteneva con spettatori e ospiti in via streaming. Ma dopo che il suo canale è stato chiuso con un ban da parte di Twitch per Fedez non sarà più possibile collegarsi. Bisogna capire se sia stato bannato a tempo determinato o indeterminato.

Quanto al motivo di questo ban, non sono stati ancora forniti chiarimenti da parte dei moderatori i quali hanno preso tale decisione nei confronti del rapper. Secondo alcune indiscrezioni però, alcuni spettatori lo avrebbero visto mostrare il sedere davanti alle telecamere, ma per il momento restano solo dei rumors infondati.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO>>> Pio e Amedeo, super risposta a Carlo Conti: duo su di giri

“Lol – Chi ride è fuori”, ritorna il Game Show con Fedez

Il ban del canale streaming di Fedez è arrivato dopo la notizia di Amazon Prime Video che confermava la seconda edizione di “Lol-Chi ride è fuori”. Da lunedì 26 aprile arriverà anche uno speciale dal titolo “Lol Aftershow” dove parteciperanno tutti i protagonisti della prima edizione. Questo ultimo è stato organizzato dopo il successo che riscosso la prima edizione del Game Show arrivato in Italia il 1° aprile scorso.

VEDI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Paolo Ciavarro, rivelazione a sorpresa: “Sognavo tutt’altro

Lillo, Angelo Pintus, Ciro e Fru, Frank Matano, Elio, Katia Follesa, Michela Giradu, Caterina Guzzani e Luca Ravenna ripercorreranno l’esperienza vissuta con Fedez e Mara Maionchi. I comici si cimenteranno in nuovi sketch per divertire ancora il pubblico che li ha seguiti nel Game Show di Amazon Prime Video. Lo speciale sarà visibile sul canale Youtube.