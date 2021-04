Covid Londra, violenza al corteo anti-restrizioni: 5 arresti e 8 feriti

Violenza a Londra durante una manifestazioni contro le restrizioni per limitare la diffusione del Covid. Diversi arresti e feriti ad Hyde Park.

Giornata movimentata a Londra dove diverse persone si sono radunate ad Hyde Park per manifestare contro le restrizioni anti-Covid. Infatti la Gran Bretagna è il primo paese ad aver quasi concluso la somministrazioni di almeno la prima dose per tutti i cittadini. Ma nel paese anglo-sassone c’è chi non vuole sentire parlare nè di mascherina obbligatoria all’interno dei locali, nè di passaporto vaccinale.

Infatti proprio il documento ‘Covid-pass‘ sarà adottato per ulteriori riaperture una volta che tutta la popolazione avrà ricevuto almeno la prima dose. Così durante la giornata di ieri i manifestanti si sono radunati nel tardo pomeriggio, per poi arrivare fino ad Hyde Park dove hanno dato scena anche a scontri con la polizia. Andiamo quindi a vedere cosa è successo nel movimentato sabato pomeriggio londinese.

Covid Londra, scontri con la polizia: tensione durante le manifestazioni contro le restrizioni

Durante la giornata di ieri, quindi, i manifestanti hanno occupato le vie principali dello shopping, compreso Oxford Street. Migliaia di persone hanno iniziato a sfilare per le strade londinesi, per poi arrivare fino ad Hyde Park, dove ci sono state alcune colluttazioni sulla penisola. La gran parte dei manifestanti, inoltre aveva con sè diversi cartelloni, con slogan contro le restrizioni anti-Covid.

Tra gli slogan riportati dai manifestanti troviamo ‘Sei controllato‘, “No mascherina, no vax, no confinamento‘ o ‘Riprendiamoci la libertà‘. I manifestanti hanno poi lasciato Hyde Park dopo l’intervento della Polizia Metropolitana di Londra, che ha cercato di fermare la manifestazione. Inoltre proprio 8 dei poliziotti sono rimasti feriti in seguito alle colluttazioni. Così le forze dell’ordine sono riuscite a prendere in arresto 5 persone per vari reati, compreso l’aggressione ad un pubblico uffciale.