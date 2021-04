Claudia Pandolfi ha rivelato tempo fa un episodio che ha lasciato sconvolti i suoi fan.

Claudia Pandolfi, attrice 46enne di origini romane, quest’oggi sarà ospite da Mara Venier a Domenica In. Per l’occasione, vogliamo riproporre un episodio della sua vita che potrebbe ancora essere poco noto ai lettori. Durante un provino un uomo, secondo quanto rivelato da lei stessa tempo fa, le avrebbe chiesto di spogliarsi e sdraiarsi nuda sul divano.

“Avevo 16 anni. Da subito non mi piacque quel provino perché era in un appartamento e non in ufficio. Questa persona mi chiese di spogliarmi e di stendermi nuda sul divano. Io sono scappata e l’ho raccontato alla mia manager di allora”.

Claudia Pandolfi, quella volta in cui si diede alla fuga: ricordo choc

In molte al suo posto si sarebbero lasciate sopraffare dalla paura e arenato il sogno di diventare un’attrice, ma Claudia no. Donna di carattere e ambiziosa, non si è lasciata intimorire. “Nella mia carriera o sono stata molto fortunata o il mio atteggiamento ha sempre allontanato un certo tipo di malizia. Avevo uno sguardo limpido quando parlavo con i produttori. Non avevo paura dell’interlocutore davanti a me e non mi interessava il potere. Nessuno mi ha mai disturbato”.

Claudia Pandolfi infine rivela un altro episodio, questo però felice, della sua vita: “Ero a Barcellona in vacanza con il mio compagno Marco. Un sacerdote non so di quale religione, vedendoci così innamorati, ci ha messo delle cose in testa e ci ha sposato per strada. Ovviamente senza firme né niente. Ma io ero molto emozionata”.