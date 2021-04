Barbara d’Urso lancia l’allarme per il mancato arrivo in studio di un ospite attesissimo: “Aiuto, è sparito. Non credo che sia uno scherzo”

Da Barbara d’Urso succede di tutto, persino che ‘Domenica Live‘ per una volta si trasformi in ‘Chi l’ha visto?’ senza che la conduttrice abbia fatto nulla per volerlo. Succede che oggi, tra gli ospiti attesi in studio, ci fosse ancora una volta Alex Belli. Ma l’attore, amatissimo soprattutto per le soap e le fiction che ha interpretato, non è mai arrivato.

Dove sia sparito nessuno lo sa, ma certo è strano che abbia mancato l’appuntamento con Barbarella che gli ha sempre concesso spazio anche perché sa quanto piace al suo pubblico femminile. Doveva arrivare, non si è presentato e secondo quanto ha detto lei, realmente preoccupata, non ha nemmeno risposto alle telefonate degli autori che lo stanno cercando per capire che fine abbia fatto.

Lui non parla al telefono, non lo fa nemmeno la sua compagna Delia Duran ed entrambi da qualche giorno sembrano spariti dai social. A molti sembra una mossa pubblicitaria, alla d’Urso no e ha detto di essere preoccupata per questa assenza insolita e ingiustificata.

Barbara d’Urso aspettava Alex Belli per parlare ancora di Akash, gli occhi del modello sono un altro mistero

Ma cosa doveva fare Alex Belli a ‘Domenica Live’. Parlare ancora una volta di un tema fondamentale come il colore degli occhi di Akash Kumar, il modello che ha partecipato all’Isola dei Famosi scatenando mille polemiche anche per un certo atteggiamento indisponente.

La settimana scorsa i due avevano già discusso del problema. Akash, occhi azzurrissimi che non sembrano reali, aveva chiesto il suo appoggio visto che Belli per il suo mestiere di fotografo gli ha fatto diversi scatti e quindi dovrebbe sapere che quel colore è reale. Lui ci aveva ironizzato sopra, ma sembrava confermare. Ora però nessuno lo trova ed è sparita pure Delia, scatenando la preoccupazione della regina di Canale 5. Tra una settimana ci riproverà?