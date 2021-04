Amici 20, incredibile incidente davanti a tutti: si rompe in diretta – VIDEO

Episodio inaspettato durante l’ultimo serale di Amici 20, con l’incidente che ha sorpreso tutti. Andiamo a vedere cosa è successo durante la trasmissione.

Il serale di Amici 20, come sempre, ha riservato tantissime sorprese e persino un incidente. Infatti abbiamo visto come il protagonista di questa vicenda sia stato Alessandro Cavallo, uno dei ballerini in gara. Infatti proprio durante la sua esibizione, il concorrente della squadra di Lorella Cuccarini ha sfidato Serena, come voluto proprio dalla sua coach. Una scelta, tra l’altro, che ha scatenato l’ira di Alessandra Celentano, coach proprio della ballerina.

Infatti per la Celentano lanciare il guanto di sfida non è stato equo. Ma non solo Alessandra ha chiesto più trasparenza ai colleghi giudici. Un attacco che ha colto di sorpresa la Cuccarini che ha ribattuto senza smentire la collega. Dopo l’acceso confronto tra le due, Alessandro ha deciso di esibirsi, diventando lo sfortunato protagonista dell’incidente. Andiamo a vedere il video che ha fatto il giro dei social.

Amici, incidente per Alessandro Cavallo: rompe la sedia in diretta

io ogni volta che tancredi viene sottovalutato dai giudici:#Amici2020 #Amici20 pic.twitter.com/0nCKHKHdBH — ༄cɑmi |wɑiting for june 11th (@cvmxlls) April 24, 2021

L’esibizione di Alessandro Cavallo è stato motivo di risposta per Lorella Cuccarini nei confronti di Alessandra Celentano. Il ballerino ha eseguito la coreografia montata da Elena D’Amario, intensa, grintosa e fatta apposta per il ballo di Cavallo. La coreografia, inoltre era in pieno contrasto con quella di Serena, che risultava più serena ed armoniosa. In più Alessandro ci ha messo così tanta grinta da rompere addirittura lo sgabello.

L’esibizione prevedeva l’interazione del ballerino con lo sgabello. Proprio al momento in cui Alessandro doveva mettere il piede sopra allo sgabello, la foga dell’esibizione non gli ha permesso di dosare la forza, causando così l’incidente in diretta. Finita l’esibizione, Maria De Filippi ha così ironizzato su quanto accaduto chiedendo al concorrente: “Non era prevista la rottura, eh Ale?“. Inoltre la rottura dello sgabello è stata apprezzata da uno dei giudici più amati dal pubblico, Stefano De Martino, che ha lodato la grinta del ballerino.