Aggressione Brumotti, altro attacco: Fabrizio Moro si sfoga

Pochi giorni fa Vittorio Brumotti è stato vittima di un aggressione a Quarticciolo, una zona periferica di Roma, da un gruppo di pusher. Non è certamente la prima volta che accade al biker di Striscia La Notizia, ma questa volta c’è stata una mobilitazione particolare anche delle persone nel mondo dello spettacolo.

Prima Chef Rubio, poi il cantante Fabrizio Moro ha voluto condividere la propria esperienza nel quartiere dove per tre mesi ha girato il film “Ghiaccio”.

Aggressione Brumotti, le parole di Fabrizio Moro

Fabrizio Moro ha voluto raccontare l’altro lato della medaglia del quartiere Quarticciolo. Lo stesso cantante è nato e ha vissuto in un quartiere periferico di Roma, a San Basilio, lo stesso dell’amico e collega Ultimo. Sulla questione dell’aggressione a Vittorio Brumotti scrive: “Io e tutta la mia troupe […] abbiamo invaso i vicoli, le strade, i negozi, le case popolari con le nostre telecamere, per piu di un mese. Spesso abbiamo svegliato le persone la mattina alle cinque con il nostro casino e le nostre urla. […] Nessuno, NESSUNO, ci ha mai aggrediti”.

Un lungo sfogo sul suo profilo Instagram in cui il cantante romano spiega: “Sarà che io in borgata ci sono nato e tanti atteggiamenti, sguardi, parole, reazioni, le so comprendere prima di chi non ci ha mai messo piede, mi viene naturale “portare rispetto”, a tutti. Nelle borgate, oltre al disagio, c’è anche tanta bellezza ma, per vederla bisogna saperci camminare“.