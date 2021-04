WhatsApp, addio ai lunghi messaggi vocali: c’è una super novità

Continua ad aggiornarsi WhatsApp ed una novità è pronta a dire addio ai messaggi vocali lunghi. Andiamo a vedere cosa cambia per tutti gli utenti.

Sono sempre un incubo degli utenti i messaggi vocali lunghi, quasi chilometrici e con durata di oltre tre minuti, così WhatsApp ha ben pensato di aggiungere una funzione per tutti gli utenti. Infatti stando alle ultime notizie riportate dal portale WABetaInfo, a breve, tutti gli utenti potranno dire addio a questi lunghi vocali grazie ai messaggi a ‘doppia velocità’. La novità arriva direttamente dai sviluppatori di Menlo Park.

Prendendo spunto dai rivali di Telegram, WhatsApp ha deciso di implementare diverse velocità per l’ascolto dei messaggi. Infatti secondo le indiscrezioni, a breve tutti potranno ascoltare i messaggi alla velocità ‘1,5X‘ e ‘2X‘. Inoltre l’applicazione permetterà a tutti di tornare ad una velocità normale durante l‘ascolto del messaggio. L’indiscrezione è stata più che apprezzata dagli utenti, che a breve non dovranno più temere i chiacchieroni.

WhatsApp, a breve arrivano i messaggi vocali a doppia velocità: ma non è l’unica novità

Negli ultimi giorni WhatsApp ha anche lanciato una nuova funzione. Infatti, ad oggi, è impossibile trasferire le proprie chat se passiamo da uno smartphone Android ad uno Apple, e viceversa. La notizia è stata lanciata nella sezione FAQs del sito dell’applicazione di messaggistica. Navigando in questa sezione, infatti, troverete un comunicato in cui WhatsApp annuncia l’arrivo del tasto ‘backup‘ per trasferire i messaggi dai due diversi device.

Questo era uno dei problemi più discussi sull’applicazione, con gli utenti che si sono lamentati diverse volte sui social di WhatsApp. Infatti spesso gli utenti, per procedere a questo trasferimento, si affidavano ad applicazioni di terze parti, come WhatsApp Plus, GB WhatsApp e tutte quelle che promettono di trasferire le chat da un dispositivo all’altro, provocando la sospensione dell’account. A breve, invece, con la nuova funzione si potrà trasferire le chat da iOS e Android e viceversa stesso all’interno dell’applicazione con l’arrivo del nuovo tasto.