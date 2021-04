Vita in diretta Estate, la bomba sui nuovi conduttori: coppia da urlo

L’arrivo de la Vita in diretta Estate, con la chiusura temporanea della versione classica, si avvicina sempre di più: l’indiscrezione sui nuovi conduttori

A fine giugno, insieme a molti altri programmi, anche la Vita in diretta chiuderà i battenti nella sua versione classica, condotta da Alberto Matano, per dar spazio all’edizione estiva. L’anno scorso è stata guidata da Marcello Masi ed Andrea Delogu, ma stavolta saranno due volti “nuovi” a condurre il programma. Si tratta di Roberta Capua e Gianluca Semprini.

Vita in diretta Estate, chi sono i possibili nuovi conduttori

Roberta Capua, maggiormente conosciuta, è la miss Italia del 1986. Nel corso della sua carriera ha avuto qualche ruolo da attrice, ma soprattutto da conduttrice. Prima Mattina in famiglia, poi Mezzogiorno in famiglia ed ancora, I fatti vostri, Unomattina, Buona domenica ed ora L’ingrediente perfetto.

Gianluca Semprini è uno dei giornalista di Rai News che ha condotto la trasmissione nell’estate del 2018 insieme ad Ingrid Muccitelli.

Alberto Matano confermatissimo

Alberto Matano, visti i numeri riguardanti gli ascolti ed l’apprezzamento del pubblico, verrà confermato come unico conduttore nella prossima edizione autunnale. Per lui potrebbero aprirsi diverse possibilità nella Rai dalla prossima stagione, ma per ora i dirigenti non lasciano trapelare informazioni. Se ne saprà di più tra qualche mese, quando la tv di Stato pubblicherà il palinsesto ufficiale che partirà da settembre prossimo.