Uomini e Donne, chi sceglie i vestiti di tutti? Svelata la verità

Una curiosità su Uomini e Donne proviene direttamente da una persona molto vicina al programma che svela la scelta sui vestiti

Ad Uomini e Donne le sfilate di vestiti sono tante, alcuni piacciono molto più di altri e la questione di chi fossero ha sempre suscitato molta curiosità nel pubblico di casa. Curiosità soddisfatta da Pamela Barretta che ha risposto ad una domanda fattale su Instagram nel consueto box domande che tramite i social avvicinano ai propri fan.

“Gli abiti per il programma li scegliete voi o c’è una stilista che vi consiglia?” ha chiesto un fan. E l’ex dama di Uomini e Donne ha risposto con sincerità ed in allegato una foto allo specchio: “I vestiti sono nostri. Poi lo stilista approva o meno i vestiti che portiamo”.

Uomini e Donne, Pamela Barretta ed il Trono Over

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Life is What we make of It (@pamela_barretta)

Pamela Barretta faceva parte del Trono Over di Uomini e Donne quando ancora c’era distinzione tra questo ed il Trono Classico. Quest’anno, Maria De Filippi ha dovuto far fronte alla situazione pandemica pertanto è stato deciso di unire i due format insieme. Pamela è già stata una dama, così sono definite coloro che prendono parte alla versione Over del programma; al contrario, gli uomini fanno i cavalieri del dating show. Attualmente, la dama più in voga è Gemma Galgani che non smette di regalare spettacolo e scintille.

Quest’anno la bellissima brindisina è tornata nel parterre delle dame di Uomini e Donne per cercare il vero amore.