Uomini e Donne, assente uno dei personaggi più amati: fan preoccupati

Dopo Tina Cipollari, l’assenza di un altro volto noto del seguitissimo talk show “Uomini e Donne” sta preoccupando i telespettatori: vediamo chi e perché

“Uomini e Donne” non smette di far parlare i più appassionati e più attenti del dating show. Dopo l’assenza di Tina Cipollari che ha tanto preoccupato il pubblico di Mediaset, questa volta i telespettatori hanno notato l’assenza di un altro amatissimo volto del programma ideato e condotto da Maria De Filippi.

Difatti, dopo aver risolto il dilemma sull’assenza dell’opinionista che a distanza di settimane, in collegamento video, ha informato il suo pubblico di non essere presente in studio a causa di un trasloco verso Torino, a preoccupare è l’assenza di Armando Incarnato.

L’imprenditore napoletano partecipa da diverse stagioni al seguitissimo dating show ed è alla ricerca dell’anima gemella nel Trono Over dopo la rottura con l’ex compagna e madre di sua figlia Michelle, Daniela. Ma il notissimo cavaliere è da un po’ che non appare negli studi di Mediaset e la sua assenza si fa sentire. Difatti, Armando è un personaggio molto attivo nelle dinamiche della trasmissione con interventi e litigi.

A differenza di Tina Cipollari però, Armando Incarnato è attivo sui suoi profili social. Proprio nelle ultime ore ha postato nuove Stories e nuove foto che ci rassicurano sul suo stato di salute: il 42enne sta bene!

Armando Incarnato assente nelle ultime registrazioni “Uomini e Donne”: come mai?

Seppure l’amatissimo cavaliere del dating show di Canale Cinque resta attivo sui suoi profili social, tra cui quello di Instagram, la sua assenza a “Uomini e Donne” non si spiega. Difatti, l’imprenditore napoletano non sembrerebbe accennare nemmeno nelle sue Insta Stories il motivo di tale assenza.

Tra i suoi fans c’è chi pensa e spera che si sia allontanato solo momentaneamente per questioni di lavoro. Difatti bisogna ricordare che Incarnato nel corso della sua vita ha lavorato come comparsa in diverse serie Tv tra cui Gomorra.

Ed è proprio qui che l’imprenditore tempo fa ha fatto sapere che avrebbe preso parte anche alla quinta stagione della seguitissima serie Tv napoletana come afferma anche la testata Novella2000. Stagione le cui riprese si stanno svolgendo proprio in questo periodo, dunque potrebbe essere proprio questo il motivo che vede attualmente Armando Incarnato fuori scena a “Uomini e Donne”.