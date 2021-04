Unomattina estate, indiscrezione sui nuovi conduttori: coppia super

Tra poco più di un mese inizierà Unomattina estate ed iniziano a farsi largo le prime voci sui nuovi conduttori: i dettagli

Siamo alla fine di aprile e mancano circa due mesi (l’ultima puntata sarà il 25 giugno) all’edizione estiva di Unomattina, programma di attualità in onda su Rai 1. Nelle ultime ore iniziano a farsi largo le prime voci della possibile coppie di conduttori. La certezza unica, al momento, è che Marco Frittella e Monica Giandotti andranno in vacanza. Nessun ‘no stop’ dunque per i due giornalisti che verranno temporaneamente sostituiti. Secondo DavideMaggio.it, in estate potrebbe esserci nuovamente Barbara Capponi, ma senza Alessandro Baracchini che l’ha accompagnata l’anno scorso. In auge anche il nome di Giorgia Cardinaletti.

LEGGI ANCHE—> LOL Italia 2, arriva l’annuncio ufficiale: la decisione sulla nuova stagione

Unomattina Estate, dubbi sul volto maschile

Mentre sul volto femminile della prossima edizione di Unomattina Estate ci sono già voci abbastanza fondate, quello maschile resta un mistero. Come già detto, non ci sarà il bis di Alessandro Baracchini. Non si escluderebbe, invece, l’ipotesi che porta al ritorno di Roberto Poletti. Allo stesso tempo, però, per lui pare più probabile una ricollocazione in autunno. Ad ogni modo, nelle prossime settimane si saprà di più.

LEGGI ANCHE—> Tina Cipollari, furiosa lite fuori onda: i fan allibiti – VIDEO

Della versione classica di Unomattina, in onda dal prossimo autunno, invece non si sa ancora niente. Probabile una conferma della coppia Giandotti-Frittella, ma non è escluso un cambiamento.