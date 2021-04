Royal Family, interrotto tutto: cresce la tensione a Buckingham Palace e non sono escluse novità già nelle prossime ore.

I funerali del principe Filippo sembravano aver “seppellito l’ascia di guerra” tra Harry, Meghan e la Royal Family. Se la duchessa del Sussex non era presente in Inghilterra per la cerimonia, a causa della seconda gravidanza in stato avanzato, il secondogenito di Carlo e Diana ha avuto modo di riaprire il dialogo. Prima un confronto con il fratello William, proprio nella Cappella di San Giorgio dove si è tenuta la cerimonia. Poi un doppio incontro privato con la Regina Elisabetta, per quello che sembrava a tutti gli effetti un primo passo verso un disgelo definitivo. Dopo il rientro in California, però, pare che Harry dovrà fare i conti con un nuovo capitolo della Megxit. Secondo diverse fonti reali, infatti, i dialoghi sarebbero stati sospesi, così come le manovre di pace. Il motivo? La fuga di notizie sui media.

Secondo quanto riportato dal “The Sun“, gli informatori dei tabloid sarebbero stati proprio i duchi del Sussex, particolarmente inclini al clamore mediatico.

La famiglia reale si “sta pentendo” di aver ripreso i colloqui con Harry e Meghan e vorrebbe tornare ad un silenzio formale.

La commentatrice reale Angela Levin ha dichiarato al quotidiano britannico: “Penso che la famiglia reale debba essere pazza per parlare con Meghan e Harry. Non è un caso che si ritrovino il caso spiattellato sui media. Era prevedibile”.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, l’eredità del Principe Filippo: a chi spetta e di quanto si tratta

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, è accaduto alla Regina Elisabetta: nessuno lo sapeva

Royal Family, interrotto ogni dialogo con Harry e Meghan: il problema è la fuga di notizie

Il principe Harry è tornato da qualche giorno in California, nella tenuta di Montecito dove vive con Meghan e il primo figlio Archie. Nella sua settimana trascorsa in Gran Bretagna ha avuto modo di “frequentare” i Windsor, ricucendo parzialmente lo strappo causato dall’intervista scoop da Oprah. I suoi tentativi, al pari di quelli della famiglia, sono però naufragati proprio a causa della fuga di notizie, non tollerata dai membri di Buckingham Palace. Alcune fonti della stampa inglese hanno dichiarato di essere a conoscenza delle conversazioni private intrattenute tra il duca del Sussex e i suoi parenti più stretti.

Il Sun riferisce che gli assistenti reali sono preoccupati che Harry e Meghan possano far trapelare i dettagli. Si parla in particolar modo di una telefonata tra il piccolo Archie e la Regina Elisabetta prima dei funerali del duca di Edimburgo, di cui non vorrebbero uscisse il contenuto. Una freddezza che è tornata a farla da padrone nei delicati rapporti tra i due “ribelli” e la corona britannica.