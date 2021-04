Paolo Ciavarro, rivelazione a sorpresa: “Sognavo tutt’altro

Paolo Ciavarro si è raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin, per Verissimo, rivelando quel che nessuno si sarebbe mai aspettato

Paolo Ciavarro, insieme a suo padre Massimo, sarà ospite quest’oggi di Verissimo e si racconterà a milioni di italiani davanti alla conduttrice Silvia Toffanin. Oggi fa parte del cast di Forum, la cui conduttrice è Barbara Palombelli, ma non ha sempre sognato di essere un volto televisivo

Il ventinovenne ha rivelato qualche mese fa ai microfoni di Vanity Fair di sognare inizialmente di fare tutt’altro lavoro rispetto a quello che fa ora. Paolo avrebbe voluto essere un calciatore: “Sono nato con questo talento ma, purtroppo, non sono riuscito a coltivarlo perché non ero pronto a una vita di sacrifici”.

Paolo Ciavarro e gli inizi in tv

Paolo Ciavarro ha 29 anni ed è laureato in Economia. Inizialmente lavorava presso lo studio di un commercialista. Nonostante i sacrifici, non riesce a togliersi di dosso l’etichetta dell’essere un ‘figlio di’. Ha raccontato anche gli inizi a Forum: “L’esposizione mediatica era una cosa che all’inizio mi spaventava, anche perché l’avevo vissuta sulla mia pelle grazie ai miei genitori”. Ora per lui, come da sua stessa ammissione, è tutto diverso. Sarebbe addirittura propenso ad accettare un ruolo per un film, qualora qualcuno gli avanzasse la proposta. Anche la vita sentimentale va a gonfie vele: ricordiamo che è fidanzato con Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina (frontman delle Vibrazioni)

