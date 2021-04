Mourinho pronto al clamoroso ritorno in Serie A: lo vuole una big

Secondo quanto riportano diversi media inglesi, José Mourinho sarebbe pronto al clamoroso ritorno in Serie A

È di pochi giorni fa la notizia dell’esonero di José Mourinho dal Tottenham. Lo ‘Special One’ ha vissuto una stagione complicata alla guida di Harry Kane & Co. Decisiva l’eliminazione dall’Europa League e il sesto posto in Premier League, che vieterebbe al momento agli Spurs di giocare la prossima Champions League.

Il fascino e l’esperienza dell’allenatore portoghese non possono però esser messi in discussione, ed è per questo che il suo nome sta già rimbalzando su tutte le testate internazionali per un ritorno immediato in panchina. Stando a quanto riferisce il Daily Record, sarebbe stato il Celtic per primo a proporgli la guida tecnica. Il club scozzese si trova infatti senza allenatore dallo scorso febbraio, dopo l’esonero di Neil Lennon. Tra le altre opzioni, ci sarebbe anche un clamoroso ritorno in Serie A.

Mourinho in Serie A, la Roma ci pensa per il dopo Fonseca

Il futuro di José Mourinho potrebbe clamorosamente essere in Serie A. Secondo quanto riportato dal Daily Record, infatti, la Roma starebbe valutando anche il suo nome per il dopo Fonseca. L’attuale tecnico dei giallorossi è sempre più sul punto di partenza, e solo una eventuale vittoria dell’Europa League potrebbe rimescolare le carte in tavola. Il pareggio contro l’Atalanta in Serie A ha probabilmente fatto tramontare in maniera definitiva il possibile aggancio dei club al quarto posto, motivo per cui la dirigenza si sta guardando intorno.

Il nome dello ‘Special One’ porterebbe ovviamente tanta esperienza e fascino sulla panchina del club della Capitale. Da un portoghese ad un altro, per puntare ai massimi obiettivi già nei prossimi anni.