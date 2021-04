Dopo l’incidente avvenuto lo scorso 11 marzo sulle colline bolognesi, Gianni Morandi ha iniziato la fisioterapia presso l’ospedale Bufalini di Cesena dove è stato ricoverato per diverso tempo. Il cantante stava incendiando delle sterpaglie quando ha perso l’equilibrio cadendo nel fuoco.

Un incidente che l’ha visto riportare ustioni gravi su gambe e braccia. Il 76enne in tutto questo tempo ha costantemente aggiornato i suoi fans sul suo stato di salute attraverso gli account social, tra cui Facebook e Instagram, dove proprio in queste ore ha postato una nuova foto.

In questa ultima, Gianni Morandi si mostra seduto accanto alla sua fisioterapista Nicoletta. L’artista dopo tanta sofferenza a causa delle ustioni, sta cercando adesso di recuperare l’uso della mano destra. Questa ultima gli starebbe causando non poche preoccupazioni.

Gianni Morandi ha iniziato la riabilitazione: la mano destra è quasi priva di mobilità

Gianni Morandi dopo essere stato dimesso dal Centro Grandi Ustioni di Cesena, ha cominciato la riabilitazione per recuperare l’uso della mano destra. Sarebbe proprio questa ultima a provocargli non pochi problemi e pensieri.

L’artista ha pubblicato in queste ore una fotografia assieme alla sua fisioterapista Nicoletta mentre lo aiuta con gli esercizi: “Nicoletta si muove con molta professionalità e sicurezza ma continua a ripetermi che dovrò impegnarmi anche da solo, con esercizi quotidiani a casa”.

La mano destra di Gianni attualmente è quasi priva di mobilità così come racconta lo stesso: “Il percorso che mi porterà alla completa guarigione, è ancora molto lungo… Diamoci da fare!”. Il cantate bolognese ha poi tenuto a sottolineare che le altre parti del corpo ustionate sono quasi guarite del tutto. Ricordiamo infatti che il 15% del suo corpo dopo l’incidente presentava ustioni profonde.

Intanto, come sempre, non mancano messaggi di affetto sotto ai suoi post. Sono numerosi i commenti di chi gli augura una pronta guarigione e lo invitano a non mollare come ha fatto fino ad ora.