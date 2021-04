Fortnite, anticipazioni Stagione 7: torna un luogo amato dai giocatori?

Una grossa novità potrebbe arrivare su Fortnite in concomitanza con la stagione 7. Ecco tutti i dettagli

Manca sempre meno alla Stagione 7 di Fortnite, nuovo capitolo della saga videoludica che – come da sempre accade – introdurrà diverse modifiche a livello di mappa, armi e skin. L’ultimo aggiornamento del battle royale alla versione 16.20 ha scatenato le fantasie degli appassionati, per un dettaglio in particolare.

Nella mappa c’è un grande orologio che prima faceva parte di Pinnacoli Pendenti. Con l’ultimo update, le lancette hanno un ticchettio debole e quasi impercettibile. Al momento, non è ancora stato spiegato il motivo di tutto questo, ma c’è già chi ha le sue teorie. Ha segnalato il tutto l’utente Mang0e su Twitter, spiegando secondo lui quello che potrebbe succedere in concomitanza con la Stagione 7: torna il luogo tanto amato sulla mappa.

Fortnite Stagione 7, torna Pinnacoli Pendenti?

The WEIRDEST update in 16.20: The Large Clock originally from Tilted Towers has received an audio update, with faint but eerie clock ticks, listen closely But why now? And why is it so cool… pic.twitter.com/4VGVc77k2x — Mang0e (@Mang0e_) April 23, 2021

La notizia avrebbe dell’incredibile e scatenerebbe l’entusiasmo dei fan: con la Stagione 7 di Fortnite, torna Pinnacoli Pendenti. Uno dei luoghi storici e più amati, sarebbe pronto a fare il suo ritorno in concomitanza della nuova season. A segnalarlo l’utente Mang0e, che ha notato come – con l’update alla versione 6.20 del gioco – le lancette dell’orologio abbiano iniziato ad avere un leggero ticchettio. Epic Games è solita rilasciare alcuni piccoli indizi di volta in volta, prima di annunciare le grandi novità.

Anche in passato è successo che gli orologi fossero dei veri e propri scrigni di novità, con segreti sulle stagioni successive annunciati in anteprima. La speranza dei fan è che queste lancette inizieranno a tornare in dietro col passare delle settimane, proprio per indicare un ritorno al passato e quindi un ripristino di Pinnacoli Pendenti nella mappa.