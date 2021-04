Covid, Di Maio: “Da lunedì partiamo con una nuova fase”

Covid, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha commentato su Facebook il nuovo decreto riaperture

Un Luigi Di Maio entusiasta quello che si è espresso su Facebook riguardo il decreto riaperture che entrerà in vigore dal 26 aprile. “Da lunedì inizia una nuova fase per la lotta al Covid. È chiaro che dobbiamo riuscire ad andare oltre. L’obiettivo condiviso è quello di eliminare il coprifuoco, ma ogni passo va compiuto con cautela e in sicurezza” ha scritto tramite la sua pagina.

“Fra poco arriverà l’estate, e noi tutti vogliamo iniziare a sentirci finalmente più liberi” ha poi continuato il ministro: “Questo governo si fonda sul concetto del lavorare con responsabilità per dare stabilità al Paese. Dobbiamo continuare a creare le condizioni necessarie per il ripristino della normalità“.

