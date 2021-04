Calciomercato Juventus, clamoroso annuncio: “Torna Conte”

Incredibilem notizia di calciomercato per la Juventus. Secondo le ultime voci, infatti, Antonio Conte sarebbe pronto a tornare alla corte dei bianconeri.

Ci sono scottanti novità riguardanti il calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera, infatti, potrebbe cambiare il quarto allenatore in altrettanti anni, ma stavolta non si cercano nomi nuovi. Infatti Pavel Nedved sarebbe pronto a trattare con Antonio Conte per un clamoroso ritorno. Nonostante il poco feeling con le competizioni europee, la Vecchia Signora sarebbe soddisfatta di riportare il tecnico salentino sulla panchina.

A riportare la voce di mercato ci ha pensato l’esperto Paolo Bargiggia sul proprio sito ufficiale. Una notizia che ha diviso i tifosi, da chi sarebbe pronto a perdonare e riaccogliere l’allenatore e chi invece non ha dimenticato l’alto tradimento. Dopo una stagione di ambientamento il tecnico è riuscito a convincere anche a Milano ed è vicino al suo quarto scudetto da allenatore. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Calciomercato Juventus, Antonio Conte vicino al ritorno: ma non è l’unico

Ma Antonio Conte non è l’unico volto pronto a tornare in bianconero. Stando al giornalista di Mediaset potrebbe tornare anche Beppe Marotta, per rimpiazzare Fabio Paratici. Infatti senza il dirigente nerazzurro a deludere è stato proprio Paratici, con colpi poco funzionali al gioco degli ultimi tre allenatori. Inoltre si Conte che Marotta potrebbero tornare in bianconero ma ad una sola condizione.

Infatti stando a Paolo Bargiggia il ritorno dei due sarebbe quasi certo con un addio alal presidenza di Andrea Agnelli. Già lo scorso anno Pavel Nedved aveva trattato per il ritorno di Conte, svanito alla fine proprio per volontà di Agnelli che decise di puntare su Maurizio Sarri. Alla fine la scelta del presidente bianconero non ha portato i risultati sperati. Sarà quindi un’estate calda per la Juventus, con i tifosi che attendono una vera e propria rivoluzione.