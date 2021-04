Beppe Fiorello, la Rai ha deciso: l’annuncio fa impazzire i suoi fan

Spuntano novità sul futuro di Beppe Fiorello, con la Rai che ha deciso. L’attore catanese è pronto a tornare sul piccolo schermo: l’annuncio per i fan.

L’attore catanese Beppe Fiorello è pronto a tornare in Rai e sarà il protagonista dei weekend del mese di maggio. Un grande annuncio dopo che la rete televisiva ha trasmesso nelle ultime settimane le repliche della sua ultima serie tv ‘Sotto Copertura‘. L’attore quidni dovrebbe tornare in programmazione il prossimo 8 e 15 maggio. Inoltre, come sempre, l’attore ha riscosso un grandissimo successo di pubblico, affermandosi come uno dei volti celebri della Rai.

Così stando al palinsesto Rai, l’attore catanese tornerà prima con ‘L’oro di Scampia‘ e poi con il film ‘Io non mi arrendo‘. I due film saranno mandati in onda a partire dalle ore 22, con la Rai che ha deciso di prolungare la messa in onda de ‘I soliti Ignoti‘, quiz show di Amadeus. Andiamo quindi a vedere di cosa trattano i due film che hanno rafforzato il successo dell’attore sicialiano.

Beppe Fiorello, l’attore torna in Rai con due film: la programmazione

Quindi l’attore di Catania è pronto a tornare in onda prima con l’Oro di Scampia, film ispirato al libro di Pino Maddaloni ‘La mia vita sportiva’, che ripercorre le imprese olimpiche del campione di Judo. Mentre invece il secondo film in programmazione è ‘Io non mi arrendo’, ispirata alla vita del poliziotto Roberto Mancini, morto a causa di un tumore manifestatosi dopo aver seguito delle indagini sul traffico di rifiuti tossici in Campania, ad oggi conosciuta come ‘La Terra dei Fuochi‘.

Durante quest anno, l’attore si è reso assoluto protagonista delle fiction Rai. Infatti in questo 2021 Fiorello è tornato dopo una lunga assenza con la fiction ‘Gli Orologi del Diavolo‘. Il prodotto Rai era incentrato sulla vita di Gianfranco Franciosi, che nella serie prende il nome di Marco Marani. Successivamente l’attore siculo ha condotto lo show in prima serata intitolato ‘Spero che un sogno così‘ in cui ha anche duettato con il fratello Rosario.