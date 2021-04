Apple annuncia Podcast Subscriptions: come funziona e quanto costa

Grossa novità quella annunciata da Apple. A partire da maggio, arriva ufficialmente Podcast Subscriptions

Apple punta forte sul fiorente mercato dei podcast. Tramite il servizio gratuito, già oggi è possibile ascoltare decine di contenuti diversi senza pagare, ma presto qualcosa presto potrebbe cambiare. O meglio, arricchirsi di servizi extra ed esclusivi. Il colosso di Cupertino ha annunciato poco fa l’arrivo di Podcast Subscriptions.

Si tratta di un nuovo piano in abbonamento che porterà a vantaggi incredibili sia per gli ascoltatori che per i creators. Nel primo caso, si potrà accedere a contenuti extra, episodi in anteprima, totale assenza di pubblicità e tanto altro. Per i creators, invece, ci sarà la possibilità di guadagnare direttamente dagli ascolti ricevuti. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple Podcast Subscriptions, cosa c’è da sapere

Se anche voi siete appassionati di podcast, Apple Podcast Subscriptions è ciò che fa per voi. Il colosso di Cupertino ha annunciato che il nuovo servizio sarà disponibile in oltre 170 paesi – Italia compresa – a partire dal prossimo maggio. Gli ascoltatori potranno accedere a contenuti premium, mentre i creators potranno guadagnare direttamente dagli ascolti. Oltre ai contenuti speciali, sempre sull’applicazione Podcast arrivano i canali. Si tratta di una raccolta di singoli episodi che potranno essere pubblicati sia gratuitamente che a pagamento.

Con l’aggiornamento del sistema operativo iOS alla versione 14.5, inoltre, dalla prossima settimana sarà disponibile per l’app una grafica rivista e molto più intuitiva, con pagine più accattivanti e controlli migliorati per l’ascolto. A livello di costi, per i podcaster si parla di 19,99 euro l’anno. Apple tratterrà il 30% dei guadagni il primo anno, mentre il 15% per quelli successivi.