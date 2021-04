Amici, ex concorrente del GF Vip nuova insegnante? Arriva l’annuncio

Un’ex concorrente del GF Vip 2021 sogna la cattedra come insegnante nel talent show Amici di Maria De Filippi: scopriamo chi

Dopo la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip 2021”, Matilde Brandi sfrutta la sua notorietà e non si ferma. L’ex gieffina ha deciso di candidarsi come insegnante di ballo per il talent show di Mediaset, “Amici” di Maria De Filippi.

La ballerina è stata un personaggio molto discusso nella casa più spiata d’Italia mettendosi al centro dell’attenzione nelle dinamiche di gioco e ricevendo spesso le critiche degli altri concorrenti.

Matilde Brandi in un’intervista rilasciata al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha parlato della sua vita dal punto di vista lavorativo. La Brandi ha dichiarato che attualmente le sono arrivate diverse proposte che starebbe ancora valutando: “Riguardano sia la televisione che il teatro. Spero, pandemia permettendo, che partiranno a breve”.

Ma la 52 enne non tiene nascosto il suo sogno nel cassetto, difatti, la ballerina e showgirl ha dichiarato che le piacerebbe far parte del corpo di insegnanti ad “Amici”. La Brandi ha raccontato che segue il programma dalla prima edizione: “E’ l’unico programma che sa davvero valorizzare la danza in Italia”.

Matilde Brandi: la sua vita privata dopo il GF Vip

L’ex gieffina Matilde Brandi dopo la sua partecipazione al reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini, ha posto fine alla sua relazione con il compagno, noto commercialista romano, Marco Costantini.

I due, dopo un periodo di crisi, hanno deciso di prendere due strade diverse mettendo un punto definitivo alla loro storia d’amore dopo 17 anni e dalla quale sono nate Sofia e Aurora. Matilde Brandi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato di essere stata lasciata dal suo ex compagno con un messaggio.

Ma nonostante non sia proprio un bel momento dal punto di vista sentimentale per la Brandi, questa ultima sta ricevendo tantissima forza dalle sua bambine che ha trovato molto cresciute una volta uscita dalla casa del GF Vip.