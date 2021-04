Zona gialla, cosa cambia dal 26 aprile: tutte le regole da seguire

Dal 26 aprile torna in vigore la zona gialla, con diverse regione pronte ad entrarci. Andiamo a vedere cosa cambia e tutte le regole da seguire.

Tra pochi giorni l’Italia è pronta ad accogliere nuovamente la zona gialla, allentando le restrizioni in diverse regioni dopo un mese intero in zona arancione e rossa. Infatti la situazione pandemica sta migliorando lentamente, con i guariti che superano i contagi ed il governo che ha pensato alle prime riaperture. Rimarrà solamente il coprifuoco alle 22, che però potrebbe slittare con un ulteriore miglioramento della curva di contagi.

Con il ritorno della zona con restrizioni più lievi, infatti, torneranno ad essere aperti i ristoranti a pranzo ed a cena, ma solamente con i tavolini all’aperto. Sognano la ‘nuova’ zona di restrizioni: Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia. Resta invece da definire la zona di collocazione di Campania, Sicilia e Calabria, mentre sperano in un immediato ingresso anche Toscana, Marche, Molise e Umbria. Andiamo quindi a vedere le regole da seguire con il ritorno della zona con le minori restrizioni.

Zona Gialla, tutte le regole da seguire: arriva il ‘Green Pass’

Da questo lunedì 26 aprile, quindi, diverse regioni sono pronte a tornare in zona gialla, per godersi le restrizioni più lievi rispetto alla arancione e la rossa. Sono diverse le novità in arrivo, tra cui anche il ‘Green Pass‘ che permette lo spostamento nelle regioni gialle. Andiamo quindi a vedere tutte le regole da seguire nella fascia gialla.

