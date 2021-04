Uomini e Donne, brutta disavventura per l’ex dama: lo sfogo sui social

Duro sfogo sui social per l’ex dama di Uomini e Donne dopo la brutta disavventura denunciata tramite le storie di Instagram

Spiacevole disavventura per Aurora Tropea che, tramite il suo profilo Instagram, ha denunciato il furto subito. “Faccio questo video per avvisarvi che mi hanno rubato il telefono, purtroppo c’era il mio mondo: tutte le mie password, le mie foto carine con mia cugina, mia mamma”. Un forte spavento per l’ex dama di Uomini e Donne, oltre la tristezza di aver perso qualcosa di prezioso dal punto di vista affettivo.

Tuttavia, non sono stati rivelati i dettagli del furto, se l’ha perso, se si è trattato di uno scippo o se ha denunciato quanto accaduto. Aurora si è soltanto sfogata tramite il suo profilo Instagram che attualmente conta quasi 37mila followers.

Uomini e Donne, l’avventura di Aurora Tropea come dama

Aurora Tropea è stata nel dating show di Maria De Filippi fino a febbraio di quest’anno quando ha poi deciso di abbandonare il programma. La decisione è stata presa in seguito ai forti attacchi e critiche ricevute, soprattutto dagli opinionisti ed in particolare modo da Gianni Sperti. Le forti discussioni in studio hanno messo una buona fetta del pubblico a sostengo della dama, ma la situazione di punto in bianco è precipitata.

Ad un certo punto, a febbraio, Giancarlo – che ha poi lasciato il programma con Alessandra – ha rivelato di possedere video intimi di Aurora che ha deciso di abbandonare e procedere per vie legali.