Svolta nelle indagini sulla morte di Maurizio Cerrato. Nelle prime ore di questa notte, venerdì 23 aprile, quattro persone sono finite in manette, destinatarie di un decreto di fermo emesso dalla Procura di Torre Annunziata ed eseguito dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli.

Sono tutte ritenute responsabili a vario titolo dell’omicidio del padre sessantunenne, custode del Parco Archeologico di Pompei, che è morto lunedì sera in via IV Novembre, nel centro storico della città oplontina, in seguito a un litigio cominciato per un parcheggio e finito in tragedia.

I quattro fermati sono reclusi nel carcere di Poggioreale. Intanto Libera contro le Mafie ed altre associazioni cittadine hanno organizzato un’iniziativa per sabato alle ore 17 sul luogo del crimine. Depositeranno una ginestra, simbolo di resistenza e rinascita e accenderanno simbolicamente il cero della giustizia. “Dalle 17 alle 21, per evitare assembramenti, tutti potranno andare nella piazzetta a deporre un fiore e firmare il libro della presenza – spiega don Ciro Cozzolino, referente di Libera, sui social – Le varie associazioni possono dare la loro disponibilità per assicurare una presenza durante le ore in cui si svolge l’iniziativa“.