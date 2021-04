Twitter lancia una super funzione sia per iOS che per Android

Twitter si aggiorna ancora e aggiunge una nuova super funzione sia per i dispositivi iOS che Android. Tutti i dettagli

Continua il lavoro da parte degli sviluppatori di Twitter per rendere il servizio sempre più aggiornato e funzionale per i propri utenti. Da ormai qualche settimana è disponibile Spaces, la funzione alternativa a Clubhouse che offre stanze vocali accessibili a tutti. Poco fa, il social network di Jack Dorsey ha reso noto un nuovo importante update che interesserà soprattutto coloro che sono soliti pubblicare contenuti multimediali.

È in arrivo l’opzione per caricare e visualizzare foto in 4K. Un grosso passo in avanti in questo senso: è il primo social network a garantire una qualità così alta! E la cosa interessante è che, sin da subito, l’update sarà disponibile sia per iOS che per Android. Andiamo a vedere nel dettaglio come attivare e sfruttare al meglio il tutto.

Twitter, ecco come caricare foto in 4K

Time to Tweet those high res pics –– the option to upload and view 4K images on Android and iOS is now available for everyone. To start uploading and viewing images in 4K, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings. https://t.co/XDnWOji3nx — Twitter Support (@TwitterSupport) April 21, 2021

Con un annuncio ufficiale, Twitter ha comunicato ai propri utenti che sarà possibile sin da subito caricare foto in 4K. Una risoluzione mai vista prima sui social network, disponibile sia su iOS che su Android. Bisognerà innanzitutto attendere l’aggiornamento dell’app sullo store di fiducia (dovrebbe arrivare nei prossimi giorni). Fatto ciò, basterà andare nelle impostazioni e trovare la voce “Caricamenti delle immagini in alta qualità”. Spuntandola, finalmente le foto in 4K non saranno più un tabù.

Servirà ovviamente una connessione ad internet, e Twitter ha tenuto a precisare che questa opzione comporterà un importante consumo dei dati. È quindi sempre consigliato l’ausilio del WiFi per operazioni di questo tipo.