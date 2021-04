Tina Cipollari, furiosa lite fuori onda: i fan allibiti – VIDEO

Su Twitter è comparso il video di una furiosa lite che vede protagonista l’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari: cosa è successo

Tina Cipollari, volto storico di Uomini e Donne, quest’oggi ha dato letteralmente spettacolo nel corso della puntata del dating show. L’opinionista, com’è ormai risaputo, non è in studio ma si collega da casa perché, a quanto pare, sarebbe alle prese con un trasloco da Roma a Torino molto impegnativo. I collegamenti da casa, però, non è la prima volta che causano degli intoppi. Proprio la situazione verificatasi quest’oggi.

Tina Cipollari su tutte le furie e Gemma la prende in giro

Tina, mentre era intenta a criticare Gemma, come al solito, ha ricevuto una chiamata ed è andata letteralmente su tutte le furie. Dopo un momento di silenzio, nello studio sono partite grosse risate. “Divento una bestia”, ha urlato ad un interlocutore telefonico mentre credeva, probabilmente, di non essere né riprese e né con il microfono acceso. Tutto il contrario, invece, ed il video è subito diventato virale sul web.

Il momento di ‘rabbia’ di Tina è stato un modo anche per Gemma di prenderla un po’ in giro. La dama ha infatti esclamato: “Ma è posseduta dal demonio”.