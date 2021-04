Nuovo amore per la sorella del ballerino Stefano De Martino. Ad ufficializzare la relazione è stata proprio Adelaide con un post su Instagram: vediamo chi è il fortunato

E’ scoppiato un nuovo amore nella famiglia De Martino. Questa volta a fare scintille è Adelaide, sorella di Stefano De Martino, la quale si è avvicinata ad un volto noto della Tv. La ragazza ha reso pubblico il fidanzamento attraverso il suo account di Instagram dove ha pubblicato un collage di foto con un attore di “Gomorra”.

E’ Emanuele Vicorito il ragazzo in questione, conosciutissimo dagli appassionati della seguitissima serie Tv in onda su Sky e giunta ormai alla quinta e ultima stagione. Vicorito è uno degli attori più conosciuti di “Gomorra” e veste i panni di O’pop.

Gli scatti postati su Instagram da Adelaide De Martino sono davvero molto recenti. Difatti, la ragazza ha immortalato degli attimi vissuti con il ragazzo appena la Campania è passata in zona arancione: “Lunedì uggioso ma almeno hanno riaperto i negozi. E voi come iniziate questa settimana?”. Una domanda che la sorella del ballerino ha fatto ai suoi followers e che se la rivolgessimo a lei, sapremmo sicuramente la sua risposta!

Adelaide ed Emanuele Vicorito: storia d’amore per la sorella di Stefano De Martino

Con il passaggio della Campania in zona arancione, Adelaide De Martino non ha perso tempo a farsi vedere in giro con l’attore di “Gomorra”, Emanuele Vicorito, suo nuovo ragazzo. E’ stata proprio la 26enne a ufficializzare la love story con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Vicorito ha iniziato la sua carriera come attore nel 2005 ricoprendo il ruolo di protagonista nel film francese All the Invisible Children. Dopo circa nove anni è tornato sul piccolo schermo con nuovi lavori girati a Napoli, sua terra natale, tra questi “Gomorra”. Non sono mancati piccoli ruoli anche nella Soap “Un Posto al Sole” e le fiction “Il Commissario Ricciardi” e “La Squadra”.

Gli scatti pubblicati da Adelaide De Martino hanno subito attirato l’attenzione mediatica. Complice il fatto che sia la sorella di un volto molto amato della Tv, Stefano, e adesso fidanzata dell’attore Emanuele Vicorito.