Sottomarino scomparso a Bali, ritrovato un oggetto: le novità

Nel corso delle ricerche del sottomarino scomparso a Bali, le navi della marina hanno ritrovato un oggetto non ancora identificato

L’ansia per l’ossigeno a bordo del sottomarino scomparso nelle acque di Bali sale sempre di più. Ormai sono passati due giorni da quando non si hanno più tracce del sommergibile contenente 53 persone a bordo. Secondo The Guardian, oggi le navi della marina indonesiana avrebbero individuato un oggetto non ancora identificato ad una profondità di 50-100 metri.

L’appello del Presidente indonesiano è quello di mettere tutte le proprie forze in campo, tanto che gli Stati Uniti hanno accolto la richiesta d’aiuto ponendo le proprie tecnologie a servizio della ricerca. Una piccola speranza c’è, ma non è ancora detto che l’oggetto individuato si tratti del sottomarino scomparso.