Royal Family, è accaduto alla Regina Elisabetta: nessuno lo sapeva

Royal Family, incontro tra la Regina Elisabetta e Harry: nessuno lo sapeva. I due si sono confrontati a margine dei funerali per il principe Filippo

Se lo erano domandati in molti e ora è arrivata la risposta. Il ritorno di Harry a Londra ha portato ad un incontro privato con la Regina Elisabetta. Non solo uno scambio di convenevoli in pubblico, quindi, ma una discussione approfondita lontano da occhi indiscreti. Se con il fratello William il duca del Sussex ha ormai rapporti davvero molto freddi, con la nonna mantiene un feeling del tutto speciale. Proprio Sua Maestà aveva deciso di evitare gli abiti militari durante l’ultimo saluto al duca di Edimburgo per non mettere a disagio il nipote, orami fuori dalla carica reale.

Secondo quanto riportato dal biografo reale, Omid Scobie, autore del libro “Finding Freedom” sulla Megxit gli incontri sarebbero stati per l’esattezza almeno due. Un dialogo cordiale che ha rotto il ghiaccio verso futuri confronti e aperture.

“Questo viaggio era per onorare la vita di suo nonno e sostenere sua nonna e i suoi parenti”, ha sottolineato la fonte.

“È stato un periodo di tempo dedicato alla famiglia da Harry. Ci sono ancora diverse questioni rimaste in sospeso e che andranno approfondite più avanti. La cosa positiva è che di fronte al dolore della perdita di un caro le discussioni e i problemi sono stati messi da parte per il bene comune“.

Royal Family, incontro tra la Regina Elisabetta e Harry: una riconciliazione possibile

Harry è volato da Los Angeles nel Regno Unito per il funerale del duca di Edimburgo sabato scorso. Il primo confronto lo ha avuto con il fratello William, dialogando proprio a margine della cerimonia nella Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor. Vicino a loro per un certo periodo c’era anche Kate, con un ruolo di paciere che non sembra essere andato però perfettamente a buon fine. Le visioni dei due fratelli continuano ad essere molto distanti e la scelta del Sussex di vivere negli Stati Uniti non è stata digerita dal duca di Cambridge.

A quanto pare invece la Regina Elisabetta sembra aver digerito anche l’intervista di rottura rilasciata da Meghan e Harry da Oprah. Nonostante le accuse di razzismo e la brutta figura mediatica dell’intera Royal Family, la nonna mantiene un affetto particolare per il più giovane dei figli di Carlo e Diana. Sua Maestà vorrebbe mantenere un dialogo aperto con il nipote e cercare di riportarlo, anche se solo parzialmente, all’interno della vicende familiari. Quello infatti che la monarca non accetta è perdere definitivamente il rapporto con il duca del Sussex. Secondo una fonte reale, a quanto pare, i dialoghi andati in scena in questi giorni potrebbero aver contribuito a realizzare questo obiettivo.