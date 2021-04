Netflix, arriva una nuova entusiasmante stagione: nessuno se lo aspettava

Spunta su Netflix una nuova entusiasmante stagione di una serie attesissima. Andiamo a vedere di cosa si tratta: mancava da ben quattro anni.

A grande sorpresa, gli utenti di Netflix sono pronti a riaccogliere la ‘dramedy’ intitolata ‘Master of None‘. Ideata da Aziz Ansari e Alan Yang la serie esordì nel 2014 sulla piattaforma e vedeva la partecipazione straordinaria dell’attrice italiana Alessandra Mastronardi. Dopo il debutto, Master of None vide sbarcare la seconda stagione solamente nel 2017 ed a quattro anni di distanza è pronta tornare quattro anni dopo.

Gli inediti episodi arriveranno dal primo maggio e saranno disponibili in tutto il mondo. La notizia, di certo, ha entusiasmato tutti gli affezionati della serie che oramai non si aspettavano la nuova stagione. A non aiutare ci ha pensato anche lo scandalo intorno ad Aziz Ansari accusato di violenza sessuale durante il 2020. Andiamo quindi a vedere tutte le indiscrezioni riguardanti al nuova stagione di Master of None.

Netflix, arriva a sorpresa la nuova stagione di ‘Master of None’: le anticipazioni

Torna dopo quattro anni ‘Masters of None‘ fermata nel 2018 in seguito alle accuse ad Aziz Ansari. Infatti, per questo motivo, si è fermata la produzione della serie girata gran parte in Italia, precisamente a Modena. L’uomo di origine indiane, infatti, fu travolto dalle accuse di violenza sessuale, con la donna che fu incoraggiata dal movimento #MeToo. Alla fine però le accuse sono cadute, con anche Cindy Holland (all’epoca capo dei contenuti di Netflix) che si schierò al fianco dell’attore.

Inoltre la serie, nonostante il caos intorno ad Ansari riuscì anche a vincere un Emmy ed un Golden Globe. Dopo quattro anni, la serie vedrà tantissime novità, come l’entrata di nuovi attori come Naomi Ackie (l’attrice di The End of the F *** ing World). Inoltre cambierà anche la prospettiva della serie che adesso si incentrerà su Denise, migliore amica di Dev. Con molte probabilità, la scelta è proprio quella di distogliere l’attenzione da Aziz per continuare il racconto di una delle serie di maggior successo degli ultimi anni.