NBA, morto Terrence Clarke: lutto nel mondo del basket

Lutto nel mondo del basket, morto a soli 19 anni Terrence Clarke in seguito ad un incidente: giocava nel Kentucky Wildcats

We are devastated to learn of our own Terrence Clarke’s tragic passing. Our hearts are heavy for Terrence, his family and all of us who loved him.https://t.co/u81DDOszPa

— Kentucky Basketball (@KentuckyMBB) April 23, 2021