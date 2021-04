LOL Italia 2, arriva l’annuncio ufficiale: la decisione sulla nuova stagione

Amazon Prime Video ha annunciato la decisione in merito alla possibilità di sbarcare con LOL Italia 2 dopo il successo della prima stagione: cosa accadrà

Amazon Prime Video, attraverso il proprio profilo ufficiale di Facebook, ha annunciato che una nuova stagione di LOL Italia è stata confermata. “Stay tuned…”, il consiglio dell’azienda ai fan che sono rimasti folgorati dalla freschezza del format che è riuscito a scacciare i cattivi pensieri, per qualche ora, da coloro che l’hanno visto.

Per chi non sapesse le regole, sono 10 comici che devono mettersi in gioco con sketch comici. La regola è quella di non ridere, chi lo fa esce. L’ultimo ‘superstite’ vince 100.000 euro da donare in beneficenza ad un’associazione a scelta. Nella prima stagione ha vinto Ciro Priello dei The Jackal che ha deciso di donare i soldi ad Action Aid.

LOL Italia 2, chi potrebbero essere i nuovi comici

