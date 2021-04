Ilary Blasi mai così in basso: brutto colpo per la conduttrice

Colpo molto basso per Ilary Blasi che non può far altro che prendere atto della sconfitta e rimboccarsi le maniche per la prossima settimana

Duro colpo per Ilary Blasi che incassa i dati più bassi dell’intera stagione dell’Isola dei Famosi. Stamattina gli ascolti tv in merito alla serata di ieri non sono affatto confortanti: 16,9% di share e soltanto 2.838.000 spettatori. È il numero più basso da quando è cominciato il reality show, finora il picco era stato toccato con 2.942.000 e il 17,10% la settimana scorsa con la puntata registrata del giovedì.

A discolpa del programma, della conduttrice Ilary e del suo staff composto da Massimiliano Rosolino, Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi c’è da ammettere che ieri era una giornata molto particolare a livello televisivo. Innanzitutto, ieri sera in contemporanea all’Isola c’è stata la partita Napoli-Lazio che ha regalato gioie e dolori, ma soprattutto il concerto di Ultimo in live streaming dal Colosseo che ha rubato una grande fetta di giovani telespettatori a tutti.

Ilary Blasi deludente: tutti gli ascolti TV di ieri, giovedì 22 aprile

Sarà che il giovedì l’Isola dei Famosi è registrato, pertanto le anticipazioni rovinano la sorpresa, ma Rai Uno vince per il secondo giovedì di seguito con Ad Un Passo Dal Cielo 6: 4.952.000 spettatori e il 21,6% di share.

Per quanto riguarda gli altri programmi Rai, invece, Anni 20 su Rai 2 ha raccolto 435.000 spettatori (1,7%), Amore Criminale su Rai 3 ha raccolto 1.205.000 spettatori (4,9%). Mentre per Mediaset su Rete 4 Dritto e Rovescio ha collezionato 1.148.000 spettatori (6,1%) ed il film Security, su Italia 1, ha raccolto 1.389.000 spettatori.