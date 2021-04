Gianni Morandi mostra per la prima volta la mano. Tanta sofferenza per lui e per i milioni di fan che hanno seguito con ansia la vicenda.

Gianni Morandi pubblica per la prima volta la foto degli esercizi per la riabilitazione e torna protagonista sui social ma non solo. Il cantautore bolognese dopo l’ustione alle mani riportata poco tempo fa ha ricevuto l’affetto dei suoi tantissimi supporters, giovani e non, che prima dell’artista hanno apprezzato e amato il grande uomo che è.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Daniela Martani, che spavento: “È successo mentre ero all’Isola”

Nelle scorse ore Gianni ha postato uno scatto sul suo profilo Instagram che lo ritrae al Centro grandi ustioni dell’ospedale Bufalini di Cesena, dov’è tornato dopo essere stato dimesso lo scorso 7 aprile, con la didascalia: “Fisioterapia con Nicoletta”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Striscia la Notizia, nuove critiche al programma satirico: cosa è successo

Gianni Morandi mostra la mano ustionata: quanta sofferenza – FOTO

Lo scatto fa notare la sofferenza negli occhi di Gianni Morandi: il suo volto era contorto sotto la mascherina protettiva. Molti i like e commenti del post, tra cui Lorenzo Jovanotti, che ha commentato con un cuore lo scatto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Uomini e Donne, brutta disavventura per l’ex dama: lo sfogo sui social

Lo stesso Lorenzo Cherubini che era stato protagonista di uno scambio di battute con Morandi sui social subito dopo il brutto infortunio nella casa di campagna.