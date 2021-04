Elisa Isoardi, futuro a Mediaset: mai in quel programma

Elisa Isoardi, futuro a Mediaset confermato dopo l’addio alla Rai: ma arriva anche un’indiscrezione che cambia tutto, mai in quel programma

Per lei sarà un po’ come recidere il cordone ombelicale perché la Rai ha occupato quasi metà della sua vita. Elisa Isoardi è stata in Rai per quindici lunghi anni, forse non avrebbe voluto nemmeno mai andarsene ma alla fine ha scelto che fosse meglio così. L’Isola dei Famosi 2021 è stato solo il primo passo del suo nuovo futuro a Mediaset e presto ci saranno novità importanti.

Il nome della conduttrice cuneese è stato accostato a diversi programmi, tutti potenzialmente adatti a lei, ma oggi arriva una prima conferma. Secondo l’Adnkronos nonostante le voci degli ultimi giorni, la Isoardi sicuramente passerà a Mediaset ma non sarà al timone di ‘Mattino 5’ al posto di Federica Panicucci.

Restano così aperte tutte le altre possibilità, a cominciare da quella più intrigante che la vedrebbe prendere il posto di Barbara d’Urso nel programma domenicale di Canale 5 facendo concorrenza a Mara Venier. Ma spunta anche un’altra ipotesi, cioè quella di affiancare Enrico Papi alla conduzione di ‘Scherzi a parte‘ nel prossimo autunno.

Elisa Isoardi, la confessione ad amici e famiglia: cosa le ha lasciato l’esperienza all’Isola?

Intanto la bella Elisa dopo l’incidente all’occhio che le è costato la rinuncia al resto della permanenza in Honduras per l’Isola dei Famosi 2021, ha ripreso la vita di tutti i giorni. Anzi, ne ha approfittato per tornare a casa. Non quella romana che divide con la zia, ma quella natale in un paesino del cuneese, Colletto di Castelmagno, zona di polenta e formaggi buonissimi.

Un modo per riprendersi, con il calore della famiglia, E come racconta ‘Oggi’ a loro e agli amici avrebbe confessato che il reality è stato pesante anche se ha fatto tutto quello che aveva immaginato, senza costrizioni. “Poi ho dovuto ritirarmi per il problema all’occhio, ma in quel mese ho imparato tante cose. La più importante? Che si può fare tranquillamente a meno del superfluo, ma dei sentimenti no: quelli li sognavo in ogni singolo momento”.