Daniela Martani ha confessato di essere venuta a conoscenza di un incidente accaduto mentre lei era all’Isola dei Famosi.

Daniela Martani è stata una delle protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi. In Honduras con gli altri concorrenti del programma non aveva instaurato un bellissimo rapporto, infatti lei affermava di essere discriminata dagli altri perché vegana.

Dopo l’Isola Daniela ha ritrovato la quiete, o almeno in parte. Infatti, poco fa sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcuni video dove effettua una confessione che nessuno o in pochi si aspettavano. La negazionista ha rivelato che poco dopo il suo approdo in Honduras la sua cagnolina è stata aggredita.

Daniela Martani, che spavento: “È successo mentre ero all’Isola”

“Vi avevo annunciato che vi avrei annunciato cosa fosse successo alla mia cagnolina…Quando ero a L’Isola la mia cagnolina è stata aggredita da un pitbull sul collo…”. Così Daniela Martani su Instagram denuncia l’aggressione subita dalla sua cagnolina. Ma non è tutto.

Sempre in queste ore, su su instagram, ha anche precisato che al momento la sua amica a quattro zampe sta bene. “Per fortuna sta bene…L’aggressione è avvenuta sopra il collo e non alla giugulare se no purtroppo non l’avrei più vista viva…”