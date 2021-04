Cashback, spunta un nuovo rimborso da 500€: come ottenerlo 

Cashback, arriva una nuova grande iniziativa per i consumatori italiani. Ora è possibile ottenere 500 euro di premio: ecco come

Mentre la maratona per il Cashback di Stato procede spedita, seppur tra mille polemiche e peripezie, nel frattempo nascono tante altre iniziative parallele sul ritorno di moneta a fronte di un acquisto. Si tratta tuttavia di privati, di negozi che offrono un’offerta vantaggiosa a chi aveva già preventivato un acquisto o magari è disposto a farlo. Lo abbiamo visto a più riprese in questi mesi, con Samsung e non solo che hanno cavalcato l’onda dell’iniziativa digitale.

Cashback fino a 500 euro, l’iniziativa di Hisense

L’ultimissima azienda a farlo ora è Hisense, marchio mondiale specializzato in vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’offerta va dal 20 aprile al 16 giugni 2021 e permetterà un cashback fino a 500 euro rispetto al prodotto acquistato. Per ottenerlo non bisognerà fare nient’altro che iscriversi sul sito ufficiale dell’azienda e registrare l’acquisto tramite lo scontrino emesso. Tale promozione vale per un po’ tutti i prodotti a disposizione, partendo dai frigoriferi passando per forni da incasso, piani cottura, lavatrici, asciugatrici e tanto altro ancora.

Ma non ci si limita solo a queste cose. Hisense, piuttosto, offre tale possibilità anche tramite l’acquisto di un televisore ultima generazione. Un’opportunità, questa, anche non indifferente in vista del swich-off previsto a settembre e delle tante persone che di base avrebbero voluto cambiare dispositivo entro quest’estate. Il rimborso, come intuibile, sarà direttamente proporzionale alla spesa effettuata: più pagherete, più riceverete fino a un massimo, appunto, di 500 euro.