Calciomercato Juventus, pronti due colpi top: tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, pronti due colpi top: affondo in Liga e Premier. Nedved e Paratici hanno nel mirino un terzino sinistro e una punta

Il campionato sta per volgere al termine e a 6 giornate dalla fine la Juventus ha il solo obiettivo di mantenere un posto tra le prime quattro. La testa sarà poi concentrata sulla finale di Coppa Italia contro l’Atalanta e la possibilità di alzare un altro trofeo. Nedved e Paratici sono però già concentrati su quello che sarà il mercato per la prossima stagione. La squadra ha bisogno di essere rinforzata e nonostante i fondi a disposizione siano limitati, bisognerà fare di necessità virtù. Almeno un paio di ruoli devono essere coperti con colpi importanti, come dimostrato dalle carenze di questa stagione. Il terzino sinistro e l’attaccante sono stati due “buchi” che hanno creato diversi grattacapi ad Andrea Pirlo. Alex Sandro, autore di una bella doppietta contro il Parma ha vissuto troppi alti e bassi ed è in uscita a giugno. Davanti Dybala è tornato da poco a disposizione e Morata non convince a pieno. Come sottolineato più volte, c’è la necessità di affiancare un top player a Cristiano Ronaldo per ricreare una prima linea di livello internazionale. Le occasioni a livello internazionale non mancano e sarebbero già stati individuati i due profili che fanno al caso della “Vecchia Signora”.

Calciomercato Juventus, pronti due colpi top: Gaya e Aguero

Il primo nome finito sul taccuino di Paratici per la fascia sinistra è Jose Gaya. Il mancino del Valencia è in vendita per ripianare i debiti della società spagnola e potrebbe decidere di andare all’estero. Secondo El Gol Digital, “I Pipistrelli” non vorrebbero favorire altre squadre nella Liga e hanno aperto alla Juventus. Il contratto del classe ’95 scade nel 2023 e per portarlo in Serie A serviranno circa 30 milioni.

Molto meno sarà investito sull’attaccante, visto che l’obiettivo è un parametro zero di lusso. Non è un mistero che i bianconeri siano interessati al Kun Aguero, che si svincolerà dal Manchester City a giugno. Nelle ultime ore sembrava però destinato ad accasarsi al Barcellona, al fianco dell’amico Messi. Ora invece dalla Spagna rilanciano prepotentemente la candidatura della Juve per il fuoriclasse argentino. La tv spagnola Cuatro, parla di una proposta di ingaggio sui 10 milioni di euro netti all’anno, che avrebbe fatto cambiare idea all’ex Atletico Madrid. Al fianco di CR7 e Chiesa andrebbe a costituire un tridente di livello internazionale, senza esborsi per il cartellino.