Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo verso l’addio: la destinazione

Calciomercato Juventus. Cristiano Ronaldo è verso l’addio, potrebbe esserci un ritorno di fiamma con un vecchio club

Cristiano Ronaldo sembra essere destinato all’addio. La prossima stagione, il talento portoghese potrebbe non indossare più la divisa bianconera ed avere un ritorno di fiamma. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Manchester United si è fatto avanti con una richiesta per portare, nuovamente, CR7 tra le proprie fila.

Tuttavia, per poter approdare in Inghilterra con la sua seconda squadra – dopo lo Sporting di Lisbona -, Cristiano Ronaldo dovrebbe ridurre il suo ingaggio attualmente di 30 milioni di euro circa. La società inglese, come riportato sulla Rosea, avrebbe già incontrato l’agente del portoghese, Jorge Mendes, col quale stanno cercando l’intesa migliore.

Calciomercato Juventus, la situazione in casa bianconera

La Juventus si trova a fronteggiare un periodo molto particolare dato dalla questione SuperLeague. Andrea Agnelli potrebbe annunciare le sue dimissioni anche visto il malcontento creato ai vertici dopo il caos degli ultimi giorni. La famiglia Agnelli, difatti, non sembra essere contenta dell’operato del patron dei bianconeri, pertanto questi mesi saranno essenziali per decidere il futuro della società.

La rivoluzione riguarderà sicuramente anche il monte ingaggi, eccessivamente elevato per i bianconeri, che pertanto dovranno mostrare un occhio di riguardo al mercato. Fondamentali saranno i colpi a parametro zero che sembrano essere ricchi per questa sessione estiva: sono tanti i contratti in scadenza a giugno di estrema importanza.