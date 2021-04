Anticipazioni Uomini e Donne, che caos: salta tutto?

Anticipazioni dell’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne, molte polemiche oggi su Canale 5 per una persona in particolare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Samantha Curcio torna a far discutere in studio al dating show di Maria De Filippi. La modella curvy sta creando non poco scompiglio ad Uomini e Donne ed ancora una volta, questo pomeriggio alle 14:45, sarà al centro di discussioni. Un carattere complicato, alla ricerca di certezze, Samantha prova a trovarne in amore con Bohdan e Alessio.

Stando alle anticipazioni di oggi, Samantha sembrerà molto indecisa tra i due. Entrambi i corteggiatori l’hanno colpita in esterna, ma il bacio con Alessio ha creato molta tensione in studio.

Anticipazioni Uomini e Donne: chi sceglierà con Samantha?

L’indecisione di Samantha è sintomo che la scelta arriverà non a breve termine, ma ci vorrà ancora parecchio affinché uno tra Alessio e Bohdan escano con la modella curvy. Come di consueto, per quest’anno, ci sarà anche lo spazio dedicato al Trono Over. Oggi, venerdì 23 aprile, sarà al centro della puntata anche la decisione inaspettata di Massimiliano e non è escluso che anche Giacomo Czerny sarà in mezzo a due fuochi.

È risaputo che Ida Platano tornerà presto al dating show e non si esclude affatto un suo ritorno imminente tra la platea delle dame di Uomini e Donne. Il Trono Over, a quel punto, sarà ancora più caotico e ricco di spettacolo.